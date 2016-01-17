США отменили санкции в отношении иностранных компаний, покупающих иранскую нефть

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ США отменили несколько санкций в отношении Ирана, запрещавших зарубежным компаниям сотрудничать с ним в области добычи нефти. Об этом сообщило в субботу министерство финансов США, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, отменены также санкции в отношении зарубежных компаний, покупающих иранскую нефть. Кроме того, Соединенные штаты сняли санкции в области торговли многими важными товарами, в том числе сталью, золотом, углем и автомобилями, а также разрешили зарубежным филиалам американских компаний работать в Иране. В то же время, министерство финансов США отметило, что отмена запрета на торговлю касается только иностранных компаний и частных лиц, планирующих вести дела с Исламской Республикой. В случае установления торговых отношений с Ираном применять по отношению к ним свои санкции США впредь не будут. Американских юридических и физических лиц это пока не касается. Такие же ограничения отменены и в отношении банковского сектора Ирана, а также ряда других видов услуг.