США отменили санкции против Турции - ОБНОВЛЕНО

Вашингтон отменил санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

“Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября”, - сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

"Министерство финансов США исключило из санкционного списка турецкие министерство национальной обороны, министерство энергетики и природных ресурсов, руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу", сообщается в опубликованном пресс-релизе Минфина.

19:51***

Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию после начала операции в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Санкции будут сняты, пока не случится что-то, чем мы не будем довольны", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, в случае если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.