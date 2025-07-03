США отменили часть ограничений на экспорт в КНР

Администрация президента США Дональда Трампа отменила часть ограничений на экспорт в Китай программного обеспечения (ПО) для проектирования микросхем.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила часть ограничений на экспорт в Китай программного обеспечения (ПО) для проектирования микросхем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его сведениям, Минторг США уведомил германский технологический концерн Siemens AG, что для ведения бизнеса в Китае больше не нужны специальные государственные лицензии. Компания уже вернула своим китайским клиентам полный доступ к программному обеспечению и технологиям.

Bloomberg отмечает, что данные меры экспортного контроля были введены Вашингтоном в мае в ответ на ограничение Пекином поставок критически важных минералов в Соединенные Штаты. По условиям заключенного на прошлой неделе торгового соглашения, США пообещали разрешить в Китай поставки ПО для создания микросхем, а также экспорт этана и реактивных двигателей. Пекин в свою очередь должен ускорить поставки редкоземельных металлов в США.