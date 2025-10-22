США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило об открытии в Израиле координационного центра по оказанию помощи сектору Газа и мониторингу за соблюдением режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении CENTCOM, размещенном на сайте командования.

"Центральное командование ВС США открыло в Израиле 17 октября центр гражданско-военной координации, что ознаменовало собой официальное учреждение главного координационного хаба по оказанию помощи Газе. Задачей центра будет поддержка усилий по стабилизации [ситуации]. Центр также будет следить за соблюдением договоренности о прекращении огня", - говорится в заявлении.

Командование отметило, что американские военные не будут направлены в Газу, они будут способствовать оказанию сектору гуманитарной и логистической поддержки, а также предоставлению помощи в сфере безопасности со стороны международных партнеров.

"В течение следующих двух недель американские служащие будут заниматься вопросами интеграции представителей стран-партнеров, неправительственных организаций, международных институтов и частного сектора по мере прибытия в координационный центр", - приводятся в заявлении слова главы CENTCOM адмирала Брэда Купера.