Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 02:06
    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило об открытии в Израиле координационного центра по оказанию помощи сектору Газа и мониторингу за соблюдением режима прекращения огня.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении CENTCOM, размещенном на сайте командования.

    "Центральное командование ВС США открыло в Израиле 17 октября центр гражданско-военной координации, что ознаменовало собой официальное учреждение главного координационного хаба по оказанию помощи Газе. Задачей центра будет поддержка усилий по стабилизации [ситуации]. Центр также будет следить за соблюдением договоренности о прекращении огня", - говорится в заявлении.

    Командование отметило, что американские военные не будут направлены в Газу, они будут способствовать оказанию сектору гуманитарной и логистической поддержки, а также предоставлению помощи в сфере безопасности со стороны международных партнеров.

    "В течение следующих двух недель американские служащие будут заниматься вопросами интеграции представителей стран-партнеров, неправительственных организаций, международных институтов и частного сектора по мере прибытия в координационный центр", - приводятся в заявлении слова главы CENTCOM адмирала Брэда Купера.

    CENTCOM США сектор Газа прекращение огня
    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Последние новости

    02:06

    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Другие страны
    01:39

    Холанд повторил рекорд Роналду

    Футбол
    01:20

    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Другие страны
    00:56

    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов

    Футбол
    00:18

    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:24

    СМИ: Рютте едет в Вашингтон на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным

    Другие страны
    23:04

    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    Лента новостей