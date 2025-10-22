İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 02:18
    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Qəzza zolağına yardım göstərmək və atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət etmək üçün İsraildə koordinasiya mərkəzinin açıldığını elan edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə komandanlığın saytında yerləşdirilən məlumatında deyilir.

    Komandanlıq qeyd edib ki, ABŞ əsgərləri Qəzzaya yerləşdirilməyəcək. Bunun əvəzinə onlar sektora humanitar və maddi-texniki dəstəyi, eləcə də beynəlxalq tərəfdaşların təhlükəsizlik yardımını asanlaşdıracaqlar.

    "CENTCOM"un baş admiralı Bred Kuper bildirib ki, növbəti iki həftə ərzində amerikalı işçilər koordinasiya mərkəzinə gələrək tərəfdaş ölkələr, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq institutlar və özəl sektordan olan nümayəndələri ilə çalışacaqlar.

    Qəzza ABŞ
    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Son xəbərlər

    03:20

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    02:54

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    02:18

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    02:13
    Foto

    Dublində miqrantların olduğu hotelin qarşısındakı aksiyalar iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    01:45

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:18

    AK Rusiya qazının Serbiyaya nəqlini dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:54

    Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub

    Futbol
    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti