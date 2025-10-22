ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb
- 22 oktyabr, 2025
- 02:18
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Qəzza zolağına yardım göstərmək və atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət etmək üçün İsraildə koordinasiya mərkəzinin açıldığını elan edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə komandanlığın saytında yerləşdirilən məlumatında deyilir.
Komandanlıq qeyd edib ki, ABŞ əsgərləri Qəzzaya yerləşdirilməyəcək. Bunun əvəzinə onlar sektora humanitar və maddi-texniki dəstəyi, eləcə də beynəlxalq tərəfdaşların təhlükəsizlik yardımını asanlaşdıracaqlar.
"CENTCOM"un baş admiralı Bred Kuper bildirib ki, növbəti iki həftə ərzində amerikalı işçilər koordinasiya mərkəzinə gələrək tərəfdaş ölkələr, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq institutlar və özəl sektordan olan nümayəndələri ilə çalışacaqlar.
