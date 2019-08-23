США отказались от идеи урезать помощь другим странам

Белый дом отказался от рассматривавшегося предложения урезать помощь иностранным государствам на "многие миллиарды долларов".

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на многочисленные источники.

Согласно информации, идея встретила негативное отношение в конгрессе. Депутаты обеих партий заявили, что подобная инициатива администрации поставит под вопрос сделку по бюджету, достигнутую в июле этого года.

Президент Дональд Трамп уже не раз предлагал сократить миллиарды долларов помощи, которую США оказывают другим странам по целому ряду статей, но не встретил понимания в конгрессе.