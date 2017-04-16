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    США осудили теракт в Сирии

    Вашингтон выступает против любых действий

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Руководство США резко осудило теракт в Сирии, число жертв которого по последним данным составило 100 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    «Мы по-прежнему остаемся твердо приверженными разгрому террористов, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду», видя в этом свой высший приоритет в Сирии», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

    Он также отметил, что Вашингтон выступает против любых действий, направленных на поддержку и усиление террористов со всех сторон конфликта в Сирии.

    Ранее сообщалось, что генсек ООН осудил теракт в Сирии.

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