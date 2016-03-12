США опубликовали список лиц и компаний, освобожденных от санкций по соглашению с Ираном

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ США опубликовали имена 59 граждан Ирана и других стран, а также названия почти 400 компаний и организаций, которые освобождаются от американских санкций в связи с реализацией Исламской Республикой соглашения по своей ядерной программе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, по данным министерства финансов США, их полный список будет также напечатан 14 марта в сборнике официальных правительственных документов "Федерал реджистер".

Такой перечень физических и юридических лиц публикуется впервые, хотя решение о выводе их из-под санкций в связи с успешным выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было принято еще в начале года.

Как отметили в минфине, такой шаг был предпринят в отношении "59 физических лиц, а также 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов", в том числе нефтяных танкеров.

Теперь в американском черном списке остались примерно 200 человек и компаний, связанных с Ираном.