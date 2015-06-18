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    США опровергли заявление ИГ о сбитом штурмовике Су-25 иракских ВВС

    Авиация антитеррористической коалиции и национальных ВС Ирака была пересчитана, потерь не обнаружено

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Представитель CENTCOM (Центральное командование ВС США) опроверг сообщение боевиков "Исламского государства" (ИГ) о том, что вблизи Эр-Рамади ими был сбит штурмовик Су-25 иракских ВВС, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сообщение об инциденте появилось в одном из аккаунтов ИГ в Twitter в ночь на четверг. В то же время представитель проправительственного вооруженного формирования "Ас-Сахва", которое сражается против боевиков ИГ, сообщил, что Су-25 был сбит к северу от Эр-Рамади.

    Как сообщает агентство Рейтер, представитель CENTCOM Кертис Келлог (Curtis Kellogg) заявил, что сообщение неверно. Вся авиация антитеррористической коалиции и национальных ВС Ирака была пересчитана, и потерь не обнаружено.

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