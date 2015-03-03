США опасаются военных возможностей Китая в космосе

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Китай ведет разработку технологий, которые могут нейтрализовать военные возможности США в космосе, информирует Report со ссылкой на телеканал РОССИЯ.

Комиссия по изучению отношений США и Китая по экономике и безопасности (U.S. China Economic and Security Review Commission) – экспертная комиссия при Конгрессе США – представила доклад, разработанный сотрудниками Института по глобальным конфликтам и сотрудничеству при Калифорнийском университете. Текст доклада был опубликован в начале марта. Слушания данного доклада в конгрессе прошли 18 февраля 2015 года.

В докладе, в частности, отмечается, что "Китай стремится улучшить свои военные возможности в космосе, что будет иметь негативные последствия для военной безопасности США".