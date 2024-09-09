США одобрили пять поставок кассетных боеприпасов Украине в 2023-2024 годах

Коалиция по кассетным боеприпасам (CMC), добивающаяся запрета этого вида оружия, пришла к выводу, что США с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрили пять поставок кассетных боеприпасов Киеву.

Коалиция по кассетным боеприпасам (CMC), добивающаяся запрета этого вида оружия, пришла к выводу, что США с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрили пять поставок кассетных боеприпасов Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в ежегодном докладе коалиции Cluster Munition Monitor.

"В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент США Джо Байден одобрил пять поставок в Украину американских кассетных боеприпасов, доставляемых артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и баллистическими ракетами", - говорится в докладе. Его авторы отметили, что "Украина могла приобрести кассетные боеприпасы из других стран в этот период", хотя "сообщения о таких поставках были опровергнуты заинтересованными странами".

Согласно докладу, в 2023 году в мире из-за кассетных боеприпасов погибли или получили ранения 219 человек. Число жертв в 2023 году "значительно снизилось по сравнению с рекордным ростом предыдущего года, однако фактическое число, вероятно, намного выше, поскольку о многих жертвах не сообщается", считают эксперты. В украинском конфликте в 2023 году "было зарегистрировано более 50 атак с применением кассетных боеприпасов, при этом количество пострадавших не уточняется". В 2023 году сообщения о "новых жертвах кассетных боеприпасов" поступили также из других стран. Речь идет об Азербайджане, Ираке, Йемене, Лаосе, Ливане, Мавритании, Мьянме и Сирии.