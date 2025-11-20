США одобрили продажу полупроводников компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

Министерство торговли США разрешило продажу новейших американских полупроводников компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 19 ноября.

Как следует из документа, Минторг США "разрешил экспорт новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 000 чипов Nvidia Blackwell, двум компаниям в Саудовской Аравии и ОАЭ". Ведомство уточнило, что речь идет о G42, которая базируется в Абу-Даби, и о саудовской Humain. Компании занимаются разработками, касающимися технологии искусственного интеллекта (ИИ).

В американском Минторге считают, что выдача данного разрешения "будет способствовать сохранению доминирующего положения США" в технологической сфере, включая разработки, связанные с ИИ.