    США одобрили продажу полупроводников компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 04:26
    США одобрили продажу полупроводников компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии

    Министерство торговли США разрешило продажу новейших американских полупроводников компаниям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 19 ноября.

    Как следует из документа, Минторг США "разрешил экспорт новейших американских полупроводников, эквивалентных до 35 000 чипов Nvidia Blackwell, двум компаниям в Саудовской Аравии и ОАЭ". Ведомство уточнило, что речь идет о G42, которая базируется в Абу-Даби, и о саудовской Humain. Компании занимаются разработками, касающимися технологии искусственного интеллекта (ИИ).

    В американском Минторге считают, что выдача данного разрешения "будет способствовать сохранению доминирующего положения США" в технологической сфере, включая разработки, связанные с ИИ.

    ABŞ BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı şirkətlərə yarımkeçiricilərin satışını təsdiqləyib

