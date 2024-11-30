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США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $385 млн

США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $385 млн Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу запчастей для истребителей F-16 и радаров Тайваню на сумму около 385 миллионов долларов.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 09:51
США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $385 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу запчастей для истребителей F-16 и радаров Тайваню на сумму около 385 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Госдепартамент также одобрил потенциальную продажу Тайваню улучшенного мобильного абонентского оборудования и поддержки на сумму около 65 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Основным подрядчиком по сделке является General Dynamics.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ожидает "вступления в силу" продаж в течение месяца, и что оборудование поможет поддерживать боеготовность флота F-16 и "создать надежные силы обороны".

Ранее в пятницу Китай призвал США проявлять "максимальную осторожность" в отношениях с Тайванем.

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Версия на английском языке US approves $385M arms sale to Taiwan

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