США объявили награду в $5 млн за данные о главаре картеля Sinaloa Эль Русо

Государственный департамент США объявил вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке одного из главарей мексиканского наркокартеля Sinaloa Хуана Хосе Понсе Феликса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно документу, главарь картеля также известен под кличками Хесус Алехандро Санчес Феликс и Эль Русо.

По данным Федерального бюро расследований, он является основателем и главарем вооруженного крыла входящей в состав картеля группировки La Mayiza - преступного сообщества Los Rusos. La Mayiza занимается производством фентанила, кокаина, марихуаны, героина, метамфетамина и их контрабандой из северо-восточных регионов Мексики в США.

Хуан Хосе Понсе Феликс последнее десятилетие разыскивается властями Калифорнии за рэкет, наркотрафик, отмывание денег, а также незаконный оборот оружия.