США обвинили Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Власти США считают Россию ответственной за эскалацию конфликта в Донбассе, где в среду впервые за долгое время начались масштабные бои между украинскими военными и сторонниками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что официальный представитель государственного департамента Мэри Харф заявила, что бои под Марьинкой начались с наступления сторонников ДНР. Прямую ответственность за предотвращение подобных инцидентов, по мнению Харф, несет Россия.

В связи с этим представитель госдепартамента не исключила расширения санкций против России. По словам Харф, такой вариант развития событий будет возможен в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее украинские военные и руководство так называемой ДНР обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.