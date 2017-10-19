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    США обвинили Китай в подрыве международного порядка

    Китай бросает вызов «мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Китай в провокационных действиях в Южно-Китайском море и подрыве международного порядка.

    Как передает Report, в заявлении Тиллерсона подчеркивается, что Китай бросает вызов «мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия».

    Пекин уже не один десяток лет ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона на тему принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. На этих территориях обнаружены запасы энергоресурсов, отмечает «РИА Новости».

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