Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ США обсудят с Саудовской Аравией вопрос о наземной операции в Сирии.

Как передает Report, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее представитель министерства обороны королевства Ахмед Ассери заявил, что Эр-Рияд готов начать сухопутную военную кампанию на сирийской территории в составе международной коалиции во главе с Вашингтоном. По словам генерала, саудовские военные будут бороться только с боевиками ИГИЛ.