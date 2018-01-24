США обнародовали новые санкции по КНДР

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документе, опубликованном в среду минфином США.

Среди попавших под санкции - физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии, следует из документа.