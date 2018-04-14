США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

"Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", — сказал Данфорд.