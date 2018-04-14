 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

    "Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", — сказал Данфорд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi