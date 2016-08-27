США не поддерживают независимость курдов

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ США выступают за сохранение единой Сирии и не поддерживают независимость курдов.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает ТАСС.

«Мы (власти США. — ред) за единую Сирию. Мы не поддерживаем независимую курдскую инициативу. Работа с ними, с некоторыми элементами курдских сил, велась на очень ограниченной основе», — заявил Керри по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Глава российского МИДа в свою очередь отметил, что курды должны оставаться частью сирийского государства.

«Мы с американскими коллегами подтвердили необходимость срочного возобновления, начала политического процесса, в котором должны участвовать все сирийские стороны. Курды должны быть в этом процессе полноценно представлены, они должны оставаться частью сирийского государства и быть частью решения проблемы», — сказал Лавров.