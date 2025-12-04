Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Власти США отказались от планов по введению санкций против Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая, чтобы не разрушать ранее достигнутые торговые договоренности.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Также не будут вводить новые меры экспортного контроля в отношении Китая. Чиновники утверждают, что цель политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Китая сместилась в сторону "обеспечения стабильности" в отношениях двух государств. Помимо этого, Трамп не хочет ставить под угрозу свой визит в Пекин, запланированный на апрель 2026 года.

