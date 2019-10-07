Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция скоро начнет свою давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в этой операции, и силы США, которые победили местный "халифат" ИГ, больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в распространенном сообщении администрации президента США.

В сообщении отмечается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.