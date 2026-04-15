США не будут продлевать лицензии на продажу нефти из РФ и Ирана

США не будут продлевать действие лицензий на продажу нефти из России и Ирана.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме министр финансов Скотт Бессент.

"Мы не будем продлевать генеральные лицензии по России и Ирану", - сказал он.

Министр напомнил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.

Отметим, что срок действия разрешения на продажу нефти и нефтепродуктов из России истек 11 апреля.