США не будут продлевать лицензии на продажу нефти из РФ и Ирана
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 22:52
США не будут продлевать действие лицензий на продажу нефти из России и Ирана.
Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме министр финансов Скотт Бессент.
"Мы не будем продлевать генеральные лицензии по России и Ирану", - сказал он.
Министр напомнил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.
Отметим, что срок действия разрешения на продажу нефти и нефтепродуктов из России истек 11 апреля.
