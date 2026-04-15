Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США не будут продлевать лицензии на продажу нефти из РФ и Ирана

    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 22:52
    США не будут продлевать лицензии на продажу нефти из РФ и Ирана

    США не будут продлевать действие лицензий на продажу нефти из России и Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме министр финансов Скотт Бессент.

    "Мы не будем продлевать генеральные лицензии по России и Ирану", - сказал он.

    Министр напомнил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.

    Отметим, что срок действия разрешения на продажу нефти и нефтепродуктов из России истек 11 апреля.

    Скотт Бессент Минфин США Российская нефть Иран

    Последние новости

