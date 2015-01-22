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    США назвали переговоры с Кубой о восстановлении дипотношений "позитивными"

    Ранее стало известно, что США и Куба обсудили возобновление работы посольств

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США Роберта Якобсон назвала переговоры с Кубой о восстановлении дипломатических отношений "позитивными", сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    "Мы обсудили необходимые шаги для восстановления дипломатических отношений между нашими странами", - заявила Якобсон.

    Она подчеркнула, что переговоры были "позитивными" и "продуктивными".

    Ранее стало известно, что США и Куба обсудили возобновление работы посольств.

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