США назвали переговоры с Кубой о восстановлении дипотношений "позитивными"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США Роберта Якобсон назвала переговоры с Кубой о восстановлении дипломатических отношений "позитивными", сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

"Мы обсудили необходимые шаги для восстановления дипломатических отношений между нашими странами", - заявила Якобсон.

Она подчеркнула, что переговоры были "позитивными" и "продуктивными".

Ранее стало известно, что США и Куба обсудили возобновление работы посольств.