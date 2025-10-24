Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 19:03
    США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

    Госдепартамент США назначил нынешнего посла в Йемене Стивена Фейгина руководителем нового центра, который будет заниматься выполнением мирного соглашения в секторе Газа и организацией доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.

    "Посол Стивен Фейгин будет выполнять функции гражданского руководителя Центра военно-гражданской координации, который поддерживает реализацию президентского мирного плана из 20 пунктов для Газы", ​​- говорится в сообщении ведомства.

    Заявление было сделано после того, как госсекретарь США Марко Рубио посетил Центр гражданско-военной координации на юге Израиля и пообещал, что к примерно 200 размещенным там американским военнослужащим присоединятся дипломаты.

    Фейгин занимает пост посла США в Йемене с 2022 года.

    ABŞ-nin Yəməndəki səfiri Qəzzada Mülki-Hərbi Mərkəzə rəhbər təyin edilib

