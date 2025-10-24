США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе
- 24 октября, 2025
- 19:03
Госдепартамент США назначил нынешнего посла в Йемене Стивена Фейгина руководителем нового центра, который будет заниматься выполнением мирного соглашения в секторе Газа и организацией доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.
"Посол Стивен Фейгин будет выполнять функции гражданского руководителя Центра военно-гражданской координации, который поддерживает реализацию президентского мирного плана из 20 пунктов для Газы", - говорится в сообщении ведомства.
Заявление было сделано после того, как госсекретарь США Марко Рубио посетил Центр гражданско-военной координации на юге Израиля и пообещал, что к примерно 200 размещенным там американским военнослужащим присоединятся дипломаты.
Фейгин занимает пост посла США в Йемене с 2022 года.