США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

Госдепартамент США назначил нынешнего посла в Йемене Стивена Фейгина руководителем нового центра, который будет заниматься выполнением мирного соглашения в секторе Газа и организацией доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.

"Посол Стивен Фейгин будет выполнять функции гражданского руководителя Центра военно-гражданской координации, который поддерживает реализацию президентского мирного плана из 20 пунктов для Газы", ​​- говорится в сообщении ведомства.

Заявление было сделано после того, как госсекретарь США Марко Рубио посетил Центр гражданско-военной координации на юге Израиля и пообещал, что к примерно 200 размещенным там американским военнослужащим присоединятся дипломаты.

Фейгин занимает пост посла США в Йемене с 2022 года.