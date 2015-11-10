США назначили награду в 28 млн.долларов за информацию о лидерах группировки "Аш-Шабаб"

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты назначили награду на общую сумму 28 млн. долларов за информацию, которая поможет найти и обезвредить шестерых лидеров террористической группировки "Аш-Шабаб", действующей в районе Африканского рога. Об этом объявила пресс-служба госдепартамента США, напомнившая, что от рук боевиков из этой организации за последние 10 лет "погибли тысячи человек в Сомали, Уганде и Кении", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что за информацию о главаре "Аш-Шабаб" Абу-Убейде, известном также как Ахмед Дирейе, "назначена награда в размере 6 млн. долларов". За информацию о каждом из его ближайших пятерых сообщников - награды в 3 млн. долларов и 5 млн. долларов.

Перечислив ряд терактов, совершенных этой группировкой, госдепартамент отметил, что в феврале 2012 года она заключила договоренность с "Аль-Каидой" о совместных действиях. Соединенные Штаты ведут борьбу с "Аш-Шабаб", оказывая контртеррористическую помощь правительствам ряда африканских стран.