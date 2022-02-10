США, НАТО, ЕС и ОБСЕ обсудили взаимодействие с Россией

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила по телефону с представителями ЕС, НАТО и ОБСЕ дипломатическое взаимодействие с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила по телефону с представителями ЕС, НАТО и ОБСЕ дипломатическое взаимодействие с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В консультациях приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, генсек ОБСЕ Хельга Шмид, генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Польша является сейчас председателем в ОБСЕ.

"Участники консультаций обсудили ничем не спровоцированное наращивание сил Россией на украинских границах, продолжающееся взаимодействие НАТО, ОБСЕ и ЕС, а также продолжаемую нами в координации подготовку к любому развитию событий, включая нашу неизменную приверженность дипломатическому взаимодействию, что было продемонстрировано 8 февраля в Вене возобновлением в ОБСЕ диалога по безопасности в Европе, - отметил Прайс. - Они согласились с тем, что важно продолжить действовать в тесной координации, чтобы убедить Россию сделать выбор в пользу дипломатии и предпринять конкретные шаги по деэскалации".