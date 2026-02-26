Рубио: США настаивают на включении ракетной программы в переговоры с Ираном

Американо-иранские переговоры, запланированные на 26 февраля, будут посвящены главным образом ядерной программе Тегерана, который отказывается включать в повестку вопрос своих баллистических ракет.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

"Я бы отметил, что последовательное нежелание Ирана вести диалог о баллистических ракетах представляет собой серьёзную проблему", - заявил Рубио журналистам.

Госсекретарь подчеркнул, что Иран должен вести переговоры с американской стороной в том числе и по ракетной тематике.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу заявил, что Иран занимается разработкой ракет, которые в перспективе могут быть способны долететь до территории Соединенных Штатов. Позднее это утверждение опроверг глава иранского МИД, отметив, что Тегеран самостоятельно ограничил дальность своих ракет 2 тыс. км.