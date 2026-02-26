Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Рубио: США настаивают на включении ракетной программы в переговоры с Ираном

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 08:37
    Рубио: США настаивают на включении ракетной программы в переговоры с Ираном

    Американо-иранские переговоры, запланированные на 26 февраля, будут посвящены главным образом ядерной программе Тегерана, который отказывается включать в повестку вопрос своих баллистических ракет.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

    "Я бы отметил, что последовательное нежелание Ирана вести диалог о баллистических ракетах представляет собой серьёзную проблему", - заявил Рубио журналистам.

    Госсекретарь подчеркнул, что Иран должен вести переговоры с американской стороной в том числе и по ракетной тематике.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу заявил, что Иран занимается разработкой ракет, которые в перспективе могут быть способны долететь до территории Соединенных Штатов. Позднее это утверждение опроверг глава иранского МИД, отметив, что Тегеран самостоятельно ограничил дальность своих ракет 2 тыс. км.

    Марко Рубио ракетная программа Иран США переговоры
    Rubio: ABŞ raket proqramının İranla danışıqlara daxil edilməsində israrlıdır

    Последние новости

    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2026)

    Финансы
    08:57

    В Берлине обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией

    Внешняя политика
    08:53
    Фото

    В Ташкенте почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    08:46

    Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану

    Внешняя политика
    08:37

    Рубио: США настаивают на включении ракетной программы в переговоры с Ираном

    Другие страны
    08:12

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:53
    Видео

    В Колумбии начали локальную эвакуацию после извержения грязевого вулкана

    Другие страны
    07:15

    МВД Кубы: Задержанные на катере из США планировали устроить теракт

    Другие страны
    06:44

    КНДР намерена расширить ядерный арсенал страны

    Другие страны
    Лента новостей