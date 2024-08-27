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США наращивают поставки Украине оборудования для ремонта энергосистемы

США наращивают поставки Украине оборудования для ремонта энергосистемы Власти США наращивают поставки Украине оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры и повышения ее устойчивости.
Другие страны
27 августа 2024 г. 04:51
США наращивают поставки Украине оборудования для ремонта энергосистемы

Власти США наращивают поставки Украине оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры и повышения ее устойчивости.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

"США наращивают поставки Украине энергетического оборудования для ремонта ее систем и повышения устойчивости украинской энергосети", - отметил американский лидер.

Он осудил нанесенный ВС РФ массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Я осуждаю самым решительным образом продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. <...> Соединенные Штаты продолжат возглавлять коалицию из более 50 стран по поддержке Украины. Эта коалиция предоставляет Украине важнейшую военную технику, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты-перехватчики. Как я объявил на саммите НАТО в июле, США и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты экспорта американских средств ПВО так, чтобы их в первую очередь отправляли в Украину".

Байден добавил, что США "будут поддерживать народ Украины, пока он не одержит победу".

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