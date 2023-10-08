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США направят военную помощь Израилю

США направят военную помощь Израилю США рассматривают запросы Израиля о дополнительной военной помощи, намерены объявить о ней в воскресенье.
Другие страны
8 октября 2023 г. 17:56
США направят военную помощь Израилю

США рассматривают запросы Израиля о дополнительной военной помощи, намерены объявить о ней в воскресенье.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые направил Израиль. Я думаю, вы услышите новости на этот счет сегодня", - сказал он.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.

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