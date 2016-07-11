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    США направят еще 560 военных в Ирак на борьбу с "Исламским государством"

    Военнослужащие будут помогать в переоборудовании недавно отбитой у террористов авиабазы

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Пентагон направит в Ирак еще 560 военных. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении министра обороны США Эша Картера.

    По словам главы Пентагона, военнослужащие будут помогать в переоборудовании недавно отбитой у террористов авиабазы. Ее планируется использовать при готовящейся атаке союзников на Мосул, который все еще удерживается боевиками "Исламского государства" .

    Речь идет об аэродроме в городе Кияра, что расположен к югу от Мосула. О ее освобождении иракскими военными было объявлено 9 июля.

    Эш Картер в настоящее время находится с визитом в Ираке.

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