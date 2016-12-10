Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США направят дополнительно 200 военных в Сирию для участия в операции по освобождению от боевиков террористической организации "Исламское государство" города Ракка.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Картер на конференции в Манаме заявил, что последнее решение об отправке дополнительных сил в Сирию "является еще одним важным шагом для поддержки наших партнеров в борьбе с ИГ".

Картер также отметил, что в Сирию отправятся тренеры спецназа, советники, а также специалисты по разминированию.