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США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз

США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы для ускорения вступления Албании в ЕС. В частности, планируется повысить конкурентоспособность экономики страны и продвигать реформы.
Другие страны
31 января 2024 г. 10:49
США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы для ускорения вступления Албании в ЕС. В частности, планируется повысить конкурентоспособность экономики страны и продвигать реформы.

Как передает Report, об этом говорится в описании программы.

Общий объем финансирования в рамках программы USAID составит 12 млн долларов.

В агентстве планируют привести законодательство Албании в соответствие с нормами ЕС за счет сотрудничества с правительством страны и частным сектором и создания "поддержки производственно-сбытовой цепочки".

"Эта деятельность позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС", - сказано в документе.

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Версия на английском языке US to send $12M to speed up Albania’s accession to EU
Версия на азербайджанском языке ABŞ Albaniyanın Aİ-yə üzv olması üçün 12 milyon dollar yardım ayıracaq

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