США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы для ускорения вступления Албании в ЕС. В частности, планируется повысить конкурентоспособность экономики страны и продвигать реформы.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы для ускорения вступления Албании в ЕС. В частности, планируется повысить конкурентоспособность экономики страны и продвигать реформы.

Как передает Report, об этом говорится в описании программы.

Общий объем финансирования в рамках программы USAID составит 12 млн долларов.

В агентстве планируют привести законодательство Албании в соответствие с нормами ЕС за счет сотрудничества с правительством страны и частным сектором и создания "поддержки производственно-сбытовой цепочки".

"Эта деятельность позволит Албании продемонстрировать прогресс в достижении Копенгагенских экономических критериев для вступления в ЕС, согласно которым государства должны обеспечить функционирование рыночной экономики, а также быть способными справляться с конкурентным давлением в рамках ЕС", - сказано в документе.