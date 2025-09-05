Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 12:55
    США направят 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком

    США разместят 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, истребители  к концу недели должны будут пополнить военный контингент США, размещенный в южной части Карибского бассейна. 

    Агентство сообщает, что эти действия происходят в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа бороться с наркотрафиком. 

