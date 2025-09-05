США направят 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком
- 05 сентября, 2025
- 12:55
США разместят 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, истребители к концу недели должны будут пополнить военный контингент США, размещенный в южной части Карибского бассейна.
Агентство сообщает, что эти действия происходят в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа бороться с наркотрафиком.
