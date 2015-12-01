США направляют спецназ в Ирак для ударов по ИГИЛ в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны США Эштон Картер объявил об отправке в Ирак подразделения американского спецназа для операций против боевиков группировки "ИГИЛ" на территории Сирии, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Американский спецназ несет с собой уникальный набор возможностей, которые умножают силы воинских подразделений" - заявил Картер, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

По словам главы Пентагона, задачи этого подразделения будут включать проведение рейдов, операций по освобождению заложников и захват лидеров ИГ.

"Мы готовы расширить наши действия там, где мы сможем использовать эти возможности", - добавил он.

В октябре Пентагон объявил об отправке 50 американских спецназовцев в северную Сирию в качестве военных советников для курдского ополчения и отрядов сирийской оппозиции.