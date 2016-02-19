 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США нанесли удары по позициям ИГ в Ливии

    В результате удара погибли по меньшей мере 30 боевиков

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В результате авиаударов американской авиации по позициям группировки "Исламское государство" в ливийском городе Сабрата погибли по меньшей мере 30 боевиков.

    Как передает Report, по информации New York Times, полученной от анонимного источника в американском правительстве, главной целью нападения был боевик, принимавший участие в подготовке двух прошлогодних нападений экстремистов в Тунисе.

    Хусейн Давади, мэр города, находящегося неподалеку от границы с Тунисом, рассказал агентству Reuters, что удар пришелся по одному из зданий Сабраты, в котором происходила встреча боевиков.

    Американские чиновники считают, что многие из них были завербованы в африканских странах за деньги.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi