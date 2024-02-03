США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена, целью атаки стали четыре беспилотных летательных аппарата мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена, целью атаки стали четыре беспилотных летательных аппарата мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Приблизительно в 16:40 по времени Саны (17:40 бакинское время) силы CENTCOM нанесли удары по четырем БПЛА, готовым к запуску. ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе. ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны", - говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в соцсети X.

Помимо этого, указывает командование, американские войска 2 февраля сбили восемь беспилотников в Аденском заливе и Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.