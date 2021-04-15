США намерены выслать десять российских дипломатов

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешивалась в выборы президента США

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешивалась в выборы президента США.

Как передает Report, об этом со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, санкции могут коснуться около десятка россиян, в числе которых "представители властей и разведки". Кроме того рестрикции могут затронуть около 20 юридических лиц, среди которых, по сведениям источников Bloomberg, числятся издания, контролируемые, по мнению американской стороны, российской разведкой, а также иностранные компании, якобы "действующие в интересах Москвы". Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже сегодня, 15 апреля. В то же время, согласно версии агентства Reuters, санкции могут затронуть до 30 юридических лиц.

Источники Bloomberg также сообщили, что власти США намерены выслать из страны 10 российских официальных лиц и дипломатов.