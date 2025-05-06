США намерены помочь жителям Газы продовольствием

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены помочь жителям сектора Газа продовольствием.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Мы намерены помочь жителям Газы получить продовольствие. Многие люди в секторе Газа живут очень плохо. Но мы собираемся помочь жителям Газы, потому что ХАМАС очень плохо с ними обращается", - добавил Трамп.
Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.