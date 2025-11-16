Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    США надеются на соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 21:14
    США надеются на соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

    Соединенные Штаты надеются подписать с Китаем финальную версию соглашения по редкоземельным металлам к концу ноября.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

    "Мы еще не заключили само соглашение, надеемся сделать это ко Дню благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - ред.)", - сказал он.

    Бессент также выразил уверенность в том, что Китай будет соблюдать свои обязательства по сделке. "Если они не будут этого делать, то у нас есть много рычагов давления", - добавил он.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай рассматривает создание системы "проверенного конечного пользователя", которая ограничит поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов связанным с Пентагоном компаниям.

