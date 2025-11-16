США надеются на соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

Соединенные Штаты надеются подписать с Китаем финальную версию соглашения по редкоземельным металлам к концу ноября.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Мы еще не заключили само соглашение, надеемся сделать это ко Дню благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - ред.)", - сказал он.

Бессент также выразил уверенность в том, что Китай будет соблюдать свои обязательства по сделке. "Если они не будут этого делать, то у нас есть много рычагов давления", - добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай рассматривает создание системы "проверенного конечного пользователя", которая ограничит поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов связанным с Пентагоном компаниям.