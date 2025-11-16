ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edir
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 22:31
ABŞ noyabrın sonunadək Çinlə nadir torpaq metalları üzrə yekun saziş imzalanacağına ümid edir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-ın maliyyə naziri Skot Bessent "Fox News"a müsahibəsində deyib.
"Müqaviləni hələ yekunlaşdırmamışıq, lakin ümid edirik ki, Şükran Gününə qədər (bu il noyabrın 27-də qeyd olunur -Qeyd) bunu həyata keçirəcəyik", - deyə o bildirib.
Bessent həmçinin Çinin saziş üzrə öhdəliklərinə əməl edəcəyinə əminliyini ifadə edib: "Əgər etməsələr, bizim çoxlu təsir imkanlarımız var".
Daha əvvəl "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən xəbər verib ki, Çin Pentaqona bağlı şirkətlərə nadir torpaq metalları və bir sıra digər materialların tədarükünü məhdudlaşdıran yoxlanılmış son istifadəçi sistemi yaratmağı düşünür.
Son xəbərlər
22:39
Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıbFərdi
22:31
ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edirDigər ölkələr
22:08
Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnibFutbol
22:05
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan - Fransa oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 6Futbol
21:52
Britaniya miqrantlar üçün qalma şərtlərini sərtləşdirirDigər ölkələr
21:34
İsrail hərbçiləri BMT sülhməramlılarına atəş açıbDigər ölkələr
21:16
Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölübDigər ölkələr
20:48
Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıbDigər ölkələr
20:47
Video