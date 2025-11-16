İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 22:31
    ABŞ noyabrın sonunadək Çinlə nadir torpaq metalları üzrə yekun saziş imzalanacağına ümid edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-ın maliyyə naziri Skot Bessent "Fox News"a müsahibəsində deyib.

    "Müqaviləni hələ yekunlaşdırmamışıq, lakin ümid edirik ki, Şükran Gününə qədər (bu il noyabrın 27-də qeyd olunur -Qeyd) bunu həyata keçirəcəyik", - deyə o bildirib.

    Bessent həmçinin Çinin saziş üzrə öhdəliklərinə əməl edəcəyinə əminliyini ifadə edib: "Əgər etməsələr, bizim çoxlu təsir imkanlarımız var".

    Daha əvvəl "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən xəbər verib ki, Çin Pentaqona bağlı şirkətlərə nadir torpaq metalları və bir sıra digər materialların tədarükünü məhdudlaşdıran yoxlanılmış son istifadəçi sistemi yaratmağı düşünür.

    ABŞ Çin torpaq
    В Вашингтоне надеются на соглашение по редкоземам с Пекином к концу ноября

