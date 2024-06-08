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США начали вывод своих войск из Нигера

США начали вывод своих войск из Нигера Соединенные Штаты начали вывод своего контингента из Нигера.
Другие страны
8 июня 2024 г. 20:49
США начали вывод своих войск из Нигера

Соединенные Штаты начали вывод своего контингента из Нигера.

Как передает Report, об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

"США официально начали выводить свои войска из Нигера, - приводит его слова телеканал Afrique Média. - 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну".

Позднее оборонные ведомства двух стран выступили с совместным заявлением о выводе американских войск.

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Республики Нигер объявляют, что вывод американских сил и средств из Нигера перешел от начальной подготовки к осуществлению. Этот важный переход начался с отправки самолета ВВС США C-17 Globemaster III с авиабазы 101 в Ниамее 7 июня 2024 года", - отмечалось в документе.

Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая этого года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября этого года.

Напомним, что в марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе ВВС близ Агадеса.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ qoşunlarını Nigerdən çıxarmağa başlayıb

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