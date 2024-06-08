США начали вывод своих войск из Нигера

Соединенные Штаты начали вывод своего контингента из Нигера.

Соединенные Штаты начали вывод своего контингента из Нигера.

Как передает Report , об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

"США официально начали выводить свои войска из Нигера, - приводит его слова телеканал Afrique Média. - 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну".

Позднее оборонные ведомства двух стран выступили с совместным заявлением о выводе американских войск.

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Республики Нигер объявляют, что вывод американских сил и средств из Нигера перешел от начальной подготовки к осуществлению. Этот важный переход начался с отправки самолета ВВС США C-17 Globemaster III с авиабазы 101 в Ниамее 7 июня 2024 года", - отмечалось в документе.

Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая этого года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября этого года.

Напомним, что в марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе ВВС близ Агадеса.