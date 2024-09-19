США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков 6-го поколения

В Соединенных Штатах начались регулярные испытательные полеты стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Томас Джонс, глава управления авиационных систем корпорации Northrop Grumman.
"Мы действительно начинаем набирать темп и проводить два испытательных полета в неделю", - сказал Джонс, выступая на конференции Ассоциации американских ВВС.
По его словам, в ближайшей перспективе будут проводиться ежедневные тестовые полеты.
Ранее Командование глобального удара ВВС США сообщало, что стратегический бомбардировщик находится уже в стадии малосерийного производства.
В рамках программы разработки B-21 Raider ВВС США к началу 2030-х годов получат не менее 40 таких самолетов. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже, по меньшей мере, десять самолетов данного типа.
В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider.