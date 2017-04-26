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    США начали размещение THAAD в Южной Корее

    Установка системы будет завершена до конца 2017 года

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Американские военные начали размещение новых элементов системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

    «Подобная мера предназначена для раннего обеспечения оперативных возможностей путём размещения на площадке частей оборудования», — заявили в ведомстве.

    Отмечается, что установка системы будет завершена до конца 2017 года.

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