США начали размещение THAAD в Южной Корее

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Американские военные начали размещение новых элементов системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.
Как передает Report, об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
«Подобная мера предназначена для раннего обеспечения оперативных возможностей путём размещения на площадке частей оборудования», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что установка системы будет завершена до конца 2017 года.
News DepartmentАвтор новости
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