США начали перевод части своих морпехов с Окинавы на Гуам

Командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода части американской морской пехоты с южного японского острова Окинава на принадлежащий Вашингтону тихоокеанский остров Гуам. Туда отправились первые 100 морпехов.

Командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода части американской морской пехоты с южного японского острова Окинава на принадлежащий Вашингтону тихоокеанский остров Гуам. Туда отправились первые 100 морпехов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении командования.

Всего на Гуам предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих. На Окинаве сейчас размещено примерно 19 тыс. американских морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования.

План их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, однако его выполнение постоянно откладывалось. Для размещения морпехов на этом американском острове будет построена специальная база в том числе за счет японского финансирования. Ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Рядом будут построены дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

На Окинаве сконцентрирована большая часть американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения и постоянно приводит к инцидентам. Только на этой неделе на Окинаве был приговорен в пяти годам тюрьмы военнослужащий США, который похитил и изнасиловал школьницу.