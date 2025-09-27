Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 12:08
    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    США отложили введение санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) с 1 октября до 8-9 октября.

    Как передает Report, об этом заявило Радио и телевидение Сербии (РТС).

    "После разговора с президентом Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября. Перед тем Вучич сказал, что будет снова разговаривать с американскими партнерами", - передает телеканал.

    Отмечается, что предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября. За день до этого Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня, до 1 октября и отметил, что это нанесет ущерб Сербии.

    Лента новостей