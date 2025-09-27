США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

США отложили введение санкции против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) с 1 октября до 8-9 октября.

Как передает Report, об этом заявило Радио и телевидение Сербии (РТС).

"После разговора с президентом Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября. Перед тем Вучич сказал, что будет снова разговаривать с американскими партнерами", - передает телеканал.

Отмечается, что предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября. За день до этого Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня, до 1 октября и отметил, что это нанесет ущерб Сербии.