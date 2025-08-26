США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд

Соединенные Штаты намерены на этой неделе официально объявить о заключении торгового соглашения с Японией, по которому администрация президента США Дональда Трампа получит порядка $550 млрд в виде инвестиций.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

"Сделка с Японией, о которой мы объявим на этой неделе, предоставит $550 млрд в распоряжение Дональда Трампа", - сказал он.

Латник не стал раскрывать деталей будущего соглашения, однако указал, что средства от этой сделки, вероятно, пойдут на развитие в США сферы редкоземельных металлов, производства полупроводников и медицинских препаратов.