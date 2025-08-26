О нас

США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд

США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд Соединенные Штаты намерены на этой неделе официально объявить о заключении торгового соглашения с Японией, по которому администрация президента США Дональда Трампа получит порядка $550 млрд в виде инвестиций.
Другие страны
26 августа 2025 г. 07:44
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд

Соединенные Штаты намерены на этой неделе официально объявить о заключении торгового соглашения с Японией, по которому администрация президента США Дональда Трампа получит порядка $550 млрд в виде инвестиций.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

"Сделка с Японией, о которой мы объявим на этой неделе, предоставит $550 млрд в распоряжение Дональда Трампа", - сказал он.

Латник не стал раскрывать деталей будущего соглашения, однако указал, что средства от этой сделки, вероятно, пойдут на развитие в США сферы редкоземельных металлов, производства полупроводников и медицинских препаратов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi