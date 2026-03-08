Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана

    Вашингтонская администрация при необходимости может начать продавать нефть из стратегического резерва для снижения цен на мировых рынках на фоне военной операции против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.

    "Америка все еще располагает более чем 400 млн баррелей нефти в нашем стратегическом резерве. И конечно, ее активно добывают", - отметил он.

    "Мы с радостью задействуем его, если потребуется", - добавил Райт, говоря о стратегическом резерве нефти.

