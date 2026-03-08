США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 22:14
Вашингтонская администрация при необходимости может начать продавать нефть из стратегического резерва для снижения цен на мировых рынках на фоне военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.
"Америка все еще располагает более чем 400 млн баррелей нефти в нашем стратегическом резерве. И конечно, ее активно добывают", - отметил он.
"Мы с радостью задействуем его, если потребуется", - добавил Райт, говоря о стратегическом резерве нефти.
Последние новости
22:14
США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против ИранаДругие страны
21:53
Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении ИзраиляДругие страны
21:31
США получили из Венесуэлы золото на $100 млнДругие страны
21:12
Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливеДругие страны
20:59
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
20:58
В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человекаДругие страны
20:39
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
20:32
Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человекВнешняя политика
20:16