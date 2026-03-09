ABŞ İrana qarşı əməliyyata görə strateji neft ehtiyatından istifadə edə bilər
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 02:45
Vaşinqton administrasiyası zərurət yaranarsa, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar fonunda qlobal qiymətləri aşağı salmaq üçün strateji neft ehtiyatından neft satmağa başlaya bilər.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bunu CBS telekanalının efirində bildirib.
"Amerikanın strateji neft ehtiyatında hələ də 400 milyon bareldən çox neft var. Əlbəttə ki, biz onu fəal şəkildə istehsal edirik", - o qeyd edib.
"Lazım gələrsə, ondan istifadə etməkdən məmnunuq", - Rayt strateji neft ehtiyatına toxunaraq əlavə edib.
ABŞ İrana qarşı əməliyyata görə strateji neft ehtiyatından istifadə edə bilər
