США могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Белый дом намерен предупредить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, что может ввести санкции против его судей, если они будут продолжать рассмотрение дел, касающихся преступлений против человечности, совершенных американцами в Афганистане, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты своих граждан и граждан стран-союзников от несправедливого преследования этим нелегальным судом", - заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая в Federalist Society - консервативной группе в Вашингтоне.

В частности, в качестве мер против судей предусматривается введение для них запрета на въезд в США, наложение санкционных ограничений на их счета на территории Соединенных Штатов.

"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем оказывать ему помощь, мы не присоединимся к нему. Мы позволим ему умереть самому по себе. В конечном итоге, исходя намерений и целей МУС, он для нас уже умер", - отметил он.

Он указал, что США рассмотрят возможность принятия Совбезом ООН мер по ограничению широких полномочий суда, в том числе по обеспечению того, чтобы МУС не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами союзников США, которые не ратифицировали Римский Статут.